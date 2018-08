Beim Neusitfter Kirtag kommt es in Wien-Döbling zu einigen Sperren und Umleitungen.

Sperren und Umleitungen beim Neustifter Kirtag in Wien-Döbling

Der Neustifter Kirtag beginnt am Freitag und stellt Autofahrer in Wien-Döbling auf die Probe. Ab 7 Uhr in der Früh ist die Durchfahrt durch Neustift gesperrt, aufgehoben wird die Sperre Dienstagfrüh.

Autofahrer müssen sich ab Freitag auf Umleitungen im 19. Wiener Bezirk einstellen. Ab Freitag, 17. August, 07:00 Uhr, bis Dienstag, 21. August, 06:00 Uhr: ist nämlich die Durchfahrt durch Neustift (Rathstraße – Neustift am Walde – Hameaustraße) anlässlich des Neustifter Kirtags gesperrt. Betroffen ist laut ÖAMTC der Abschnitt zwischen Krottenbachstraße/Agnesgasse und Celtesgasse.

Umleitung stadteinwärts über die Höhenstraße Stadtauswärt führt die Umleitung über die Agnesgasse, Mitterwurzergasse und Salmannsdorfer Straße. Stadteinwärts kann man nur großräumig über Höhenstraße oder Neuwaldegg dem Neustifter Kirtag ausweichen.