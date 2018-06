Sperre und Umleitung: Wattgasse in Wien-Ottakring wird zur Baustelle

Die Wattgasse in Wien-Ottakring wird saniert. - © APA/dpa/Wolfram Kastl

Am Dienstag, 5. Juni, beginnt die MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau mit Bauarbeiten in der Wattgasse und der Wilhelminenstraße im 16. Wiener Bezirk. Die Baustellen in Ottakring werden auf zwei Phasen aufgeteilt.