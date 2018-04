Sperre der Wiener Südosttangente nach Unfall: Umfangreiche Staus auf A23

Der Verletzte wurde nach dem Unfall auf der Wiener Südosttangente ins AKH gebracht. - © ÖAMTC (Sujet)

Ein Unfall auf der Wiener Südosttangente hat am Montagnachmittag zu umfangreichen Staus geführt, denn für die Rettungsarbeiten musste die A23 zwischen Handelskai und Hirschstetten in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt werden. Eines der involvierten Fahrzeuge landete auf dem Dach. Ein Verletzter wurde per Notarzt-Heli ins AKH gebracht.