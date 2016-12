Spektakuläre Licht-Projektionen am Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz

Sobald die Dämmerung herein bricht, blickt mancher Weihnachtdorf-Besucher erstaunt auf den Front des Naturhistorischen Museums. Mit einer Projektion von “Lichttapete” wird die Museumsfront über 170m Breite durch wechselnden Dia-Projektionen beleuchtet und so stimmungsvoll in Szene gesetzt.

Die kunstvollen Bilderwelten sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente und verbreiten weihnachtliche Stimmung und Flair. Dies ist täglich zu sehen – von Einbruch der Dämmerung bis 22:00 Uhr.

