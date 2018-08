Spatenstich für Dachausbau "Libelle" am Wiener Leopold Museum erfolgte

Am Montag erfolgte der Spatenstich für den Dachausbau auf dem Leopold Museum im Wiener MQ. Ab 2020 wird das Flachdach zur "Libelle", einer frei zugänglichen Terrasse mit gläsernem Veranstaltungsraum.

Die seit Jahren geplante und mehrfach verschobene vertikale Erweiterung des Wiener Museumsquartiers kommt nun in die Gänge: Das Flachdach des Leopold Museums wird zur frei zugänglichen Terrasse mit gläsernem Veranstaltungsraum – “Libelle” genannt -, einer Art Snackbar und Lichtinstallationen umgebaut. Besucher werden sich ab dem Frühjahr 2020 am tollen Ausblick erfreuen können.

“Libelle” im Landeanflug: Start für MQ-Dachausbau

MQ-Direktor Christian Strasser sprach beim Spatenstich am Montag von einem neuen Hotspot, der im Kulturareal geschaffen werde. Die Terrasse selbst misst knappe 1.000 Quadratmeter, davon sind fast 400 Quadratmeter für die wegen ihrer Gebäudeform so betitelte und 7,69 Meter hohe “Libelle” reserviert. Laut soll es in luftiger Höhe nicht werden, meinte Strasser: “Man soll hier heroben – ähnlich wie in den Höfen – sitzen und die Ruhe und Aussicht genießen können.”