Spatenstich beim Wohnprojekt Oberlaa in Wien-Favoriten

Das Projekt wird von der Benefita Immobilien Entwicklungs & Beteiligungs GmbH errichtet und gemeinsam mit der Wiener Privatbank für Investoren als Vorsorgewohnungen, als auch für interessierte Eigennutzer, vermarktet. Am Donnerstag, 28. Juni 2018, lud die Wiener Privatbank gemeinsam mit dem Bauträger Benefita die Wohnungseigentümer zum offiziellen Spatenstich. Vorstand MMag. Dr. Helmut Hardt: “Wir freuen uns über den erfolgreichen Verkaufsprozess dieses Wohnprojektes. Er bestätigt, dass Objekte mit bester Verkehrsanbindung und Grünlage besonders gefragt sind.

Bereits Ende 2019 werden die Wohnungen an ihre neuen Eigentümer übergeben werden können. Alle bestechen durch ihre exklusive Ausstattung und die perfekte Lage – absolute Grünlage unweit von Kurpark und Freizeitpark Oberlaa sowie unmittelbar an der U1-Station gelegen. Auf Basis des in dieser Lage im Neubau erwarteten Mietertrags, kann von einer Mietrendite von durchschnittlich 3,45% ausgegangen werden.

Weitere Neubauprojekte der Wiener Privatbank

Gleich zwei Standorte bietet die Wiener Privatbank aktuell auf der Hütteldorfer Straße im 14. Wiener Gemeindebezirk an: Das Wohnprojekt am Baumgartner Casino Park, Hütteldorfer Straße 329/Linzer Straße 290 sowie das Projekt auf der Hütteldorfer Straße 243. Letzteres bietet erstmals auch moderne Mikro-Wohnungen, die mit einer Größe ab 36m² auch für Anleger mit geringem Eigenkapital interessant sind: ab EUR 148.200,- starten hier bereits die Preise für die insgesamt 10 Wohneinheiten.

Die Größen der insgesamt 11 Wohnungen beim Projekt Baumgartner Casino Park liegen zwischen 42m² und 72m², die Preise zwischen EUR 189.000,- und EUR 350.270,-. Selbstverständlich werden die Wohnungen beider Standorte wieder top ausgestattet und verfügen über gute Infrastruktur und öffentliche Verkehrsanbindung. Die zu erwartende Mietrendite liegt bei diesen beiden Objekten bei mindestens 3 – 3,3%.

Spatenstich beim Oberlaa-Projekt

Zeitgleich startet der Makler der Wiener Privatbank mit dem exklusiven Vertrieb von 21 erstklassigen und bezugsfertigen Eigentumswohnungen in der Rustenfeldgasse 18, in 1100 Wien. Die Wohnungen von 50m² bis 105m² verfügen über beste Ausstattung und großzügige Freiflächen, die Preise bewegen sich zwischen EUR 280.000,- und EUR 400.000,- – abhängig von Größe und Lage. Somit wieder ein optimales Wohnprojekt für Jungfamilien und Paare, im Grüngürtel Wiens gelegen und dennoch nahe zur Stadt.

Vermietete Altbauwohnungen in einem klassischen Wiener Wohnhaus – die Wohnung ist unbefristet an einen Altmieter zu historisch gedeckeltem Mietzins vermietet – haben besonders hohes Potential. Mit Bestandsfreiwerdung kann bei Neuvermietung bzw. nach einer gegebenenfalls erforderlichen Wohnungssanierung der Mietzins um ein Mehrfaches angehoben, die Wohnung selbst genutzt oder mit einer hohen Wertsteigerung veräußert werden.

Vorsorgewohnungen in Favoriten

Die Wiener Privatbank hat jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Wiener Stadtimmobilien sowie Vorsorgeprojekten. Im Besonderen hat sich das Unternehmen der Entwicklung von Vorsorgewohnungen verschrieben. Die Wiener Privatbank bietet dem Investor auf Wunsch auch ein “Service-Paket”. Dies beinhaltet zusätzlich Leistungen in Hinblick auf Verwaltung, Vermietung, Mieterbetreuung bis hin zur Aufbereitung steuerlicher Unterlagen.