Spar ruft Humus- und Falafelprodukte zurück

Betroffen sind die Humus- und Falafelprodukte der Marken Neni am Tisch, Spar Veggie by Neni und Spar enjoy by Neni zurückgerufen. Bei einer routinemäßigen Qualitätskontrolle sei “eine mögliche Verunreinigung durch Fremdkörper” festgestellt worden, hieß es am Nachmittag in einer Aussendung.

Falafel- und Humusprodukte zurückgerufen