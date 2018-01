Spanische Hofreitschule in Wien: Erstes Lipizzaner-Fohlen 2018 geboren

Das erste Lipizzaner-Fohlen des Jahres 2018 wurde geboren. - © APA/LIPIZZANERGESTÜT PIBER/GÖR

Am Samstag kurz nach Mitternacht kam das erste Fohlen des Jahres 2018 im Lipizzanergestüt Piber zur Welt. Rund 40 weitere Fohlen sollen dem “kerngesunden und neugierigen kleinen Pferdebuben” in den kommenden Wochen folgen, berichtete die Spanische Hofreitschule in Wien am Montag per Aussendung.