Spange Aspern für Wiener Nordostumfahrung wurde genehmigt

Das Projekt "Wiener Nordostumfahrung" schreitet voran: Das Verkehrsministerium hat der Spange Aspern die Genehmigung erteilt. Der Baubeginn ist frühestens im Jahr 2020 geplant.

Wiener Nordostumfahrung: Grünes Licht für Spange Aspern

Der von der ASFINAG errichtete Abschnitt wird im niederösterreichischen Raasdorf an die S1 angebunden – also an den noch zu errichtenden, den umstrittenen Lobautunnel beinhaltenden Abschnitt zwischen Schwechat und Süßenbrunn. Die Spange führt vom Knoten Raasdorf bis zur Seestadt Aspern. Dort wird die Strecke dann an die zur A23 führende Stadtstraße Aspern angebunden, für deren Errichtung die Stadt Wien zuständig ist.