Sound of Wine: Weinverkostung, Kulinarik und Der Nino aus Wien in der Krieau

Über 40 Jung-Winzer offerieren ihre hochwertigen Weine, zudem wird eine feines kulinarisches Angebot serviert, das von Pastrami Sandwiches von Pastrami Baby, Jumi Käse, frischen Salaten von The Blond Bird bis hin zu den klassisch grandiose Brötchen der Wiener Institution Zum Schwarzen Kameel reicht. Neben dem musikalischen Höhepunkt sind auch die Sound of Wine DJs (DJ Saliva, MizPhonic, Inkasso Moskau aka Alex Klodziej und dj doozer aka tuma inc.) zugegen, die dem Event eine besondere Note verleihen.

Sound of Wine 2017

Wann: Samstag, 10. Juni 2017, Zeit: 14 – 22 Uhr

Wo: CREAU, Meiereistraße Ecke Krieaupromenade, 1020 Wien ( U2 Stadion)

Eintritt: €19 plus €1 Spende an St. Anna Kinderkrebsforschung inklusive Weinverkostung

Glaspfand: €5 (Qualität von Riedel)

