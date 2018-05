Song Contest 2018: Cesár Sampson wird mit Österreich Dritter

Der 34-jährige Linzer legte am Abend tatsächlich seine bis dato beste Performance seit dem Beginn der Shows in Lissabon hin, ging mit einem eingestreuten “Lisbon, how are you doing?” in ungekannte Interaktion mit dem Publikum und präsentierte erstmals kurzärmelig seine Muskeln. Die brachte er dann auch gleich im Greenroomschäkern mit Filomena Cautela zum Einsatz, indem er die Moderatorin drei Mal in die Höhe wuchtete. Auch in seinem Halbfinale hatte Sampson mit 234 Punkten einen guten 4. Platz erlangt.

Kurzfristig lag Cesár Sampson mit der Jurywertung an Platz 1 im ESC-Finale. Im Summe ergaben sich dann 342 Punkte und ein dritter Platz für Österreich beim 63. Eurovision Song Contest in Portugal.

Die Jurypunkte an Österreich aufgeschlüsselt:

12 Punkte Belgien

12 Punkte Bulgarien

12 Punkte Estland

12 Punkte Island

12 Punkte Israel

12 Punkte Großbritannien

12 Punkte Litauen

12 Punkte Polen

12 Punkte Rumänien

10 Punkte Deutschland

10 Punkte Niederlande

10 Punkte Schweden

10 Punkte Slowenien

10 Punkte Weißrussland

8 Punkte Dänemark

8 Punkte Georgien

8 Punkte Norwegen

8 Punkte Portugal

8 Punkte Spanien

8 Punkte Ungarn

7 Punkte Finnland

7 Punkte Frankreich

7 Punkte Italien

7 Punkte Lettland

7 Punkte Ukraine

5 Punkte Australien

5 Punkte Irland

5 Punkte Tschechien

4 Punkte Schweiz

4 Punkte Serbien

3 Punkte Moldawien

2 Punkte Zypern

1 Punkte Armenien

1 Punkt Malta

