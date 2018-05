Sommernachtskonzert 2018 LIVE: Hier können Sie das Konzert live sehen

Heute, den 31. Mai 2018, findet im Schlosspark Schönbrunn das tradtionionelle Sommernachtskonzert bei freiem Eintritt statt. Bei freiem Eintritt sind die Wiener Philharmoniker, Opernstar Anna Netrebko und Dirigent Valery Gergiev zu sehen. Hier können Sie das Konzert via Live-Stream und Live-Übertragung im TV mitverfolgen.

ORF überträgt das Wiener Sommernachtskonzert 2018 live

Das Wiener Sommernachtskonzert, das jährlich tausende Besucher in den Schlosspark Schönbrunn lockt, wird heute ab 21.05 Uhr live auf ORF 2 übertragen. Außerdem ist das Konzert als Live-Stream in der ORF-TVthek zu sehen. Bei Schlechtwetter ist der Ersatztermin der 1. Juni 2018.

Sommernachtskonzert 2018: Wiederholung im TV

Für alle, die das Sommernachtskonzert am 31. Mai 2018 verpasst haben, zeigt ORF III die Wiederholung am 3. Juni um 18.40 Uhr. Auch in der ORF-TVthek ist die Wiederholung des Wiener Sommernachtskonzerts noch sieben Tage nach Ausstrahlung on Demand zu sehen.

>> Hier geht es zum Programm vom Sommernachtskonzert