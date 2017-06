Sommercamps 2017: Internationale Topklubs auf Trainingslager in Österreich

Angenehmes Klima, wenig Rummel und optimale Bedingungen. Mit diesen Faktoren locken Österreichs Sportressorts Jahr für Jahr zahlreiche internationale Spitzenvereine im Sommer an. Auch heuer wieder verbringen international bekannte Größen aus Deutschland, England, Spanien, Italien, den Niederlanden, Russland oder der Türkei ihre Trainingslager auf rot-weiß-rotem Boden.

VIENNA.at hat die Übersicht, welcher internationale Topklub, wann und wo in Österreich trainiert.

Sommer-Trainingslager: Internationale Topklubs zu Gast in Österreich

FK Qarabağ Ağdam (AZB), 15. Juni bis 2. Juli im Kaiserwinkel (Tirol)

Olympiakos Piräus (GRE), 16. bis 27. Juni in Seefeld (Tirol)

Rubin Kasan (RUS), 25. Juni bis 2. Juli in Flachau (Salzburg)

FK Rostov (RUS), 25. Juni bis 2. Juli in Schladming (Steiermark)

Celtic Glasgow (SCO), 26. Juni bis 4. Juli in Aigen/Schlägl (Oberösterreich)

Dynamo Kiew (UKR), 25. Juni bis 6. Juli in Seefeld (Tirol)

Young Boys Bern (CH), 28. Juni bis 6. Juli in Fügen im Zillertal (Tirol)

FK Krasnodar (RUS), 28. Juni bis 9. Juli in Bad Waltersdorf (Steiermark)

Grasshopper Zürich (CH), Anfang Juli in St. Anton am Arlberg (Tirol)

AFC Sunderland (ENG), 1. bis 7. Juli in Obertraun (Oberösterreich)

Brøndby IF (DEN), 1. bis 9. Juli in Bad Aussee (Steiermark)

Ajax Amsterdam (NED), 3. bis 8. Juli in Mayrhofen-Hippach (Tirol)

Slavia Prag (CZ), 3. bis 13. Juli in Pöllauberg (Steiermark)

West Bromwich Albion (ENG), 4. bis 12. Juli Irdning (Steiermark)

Werder Bremen (GER), 6. bis 13. Juli in Zell am Ziller (Tirol)

1. FC Kaiserslautern (GER), 6. bis 14. Juli in Zams (Tirol)

Viktoria Pilsen (CZ), 8. bis 18. Juli in Westendorf (Tirol)

1. FC Köln (GER), 9. bis 14. Juli in Bad Radkersburg (Steiermark)

Birmingham City (ENG), 9. bis 16. Juli in Stegersbach (Burgenland)

West Ham United (ENG), 10. bis 21. Juli in Bad Waltersdorf (Steiermark)

CFC Genua (ITA), 10. bis 22. Juli im Stubaital (Tirol)

Sparta Prag (CZ), 15. bis 24. Juli in Seefeld (Tirol)

TSG 1899 Hoffenheim (GER), 16. bis 23. Juli in Windischgarsten (Oberösterreich)

FC Fulham (ENG), 17. bis 23. Juli in Bad Radkersburg (Steiermakr)

Antalyaspor (TUR), 18. bis 31. Juli in Leogang (Salzburg)

RB Leipzig (GER), 20. bis 28. Juli in Seefeld (Tirol)

Hamburger SV (GER), 22. Juli bis 1. August in Leogang (Salzburg)

Schalke 04 (GER), 24. bis 31. Juli in Mittersill (Salzburg)

SD Eibar (ESP), 25. Juli bis 4. August im Kaiserwinkel (Tirol)

Hertha BSC (GER), 30. Juli bis 6. August in Schladming (Steiermark)

Bayer 04 Leverkusen (GER), Ende Juli in Zell am See (Salzburg)