Sommer kehrt nach Wien zurück: Wolken am Wochenende noch hartnäckig

Zu Ferienbeginn wird es in Wien wieder wärmer. - © APA/HERBERT NEUBAUER

Mit den Schulferien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland kehrt am Wochenende auch wieder der Sommer zurück. Das Wetter wird deutlich wärmer, in Wien können sich allerdings noch bis Sonntag hartnäckige Wolkenfelder halten. Ab Montag ist der Sommer aber auch in Wien angekommen.