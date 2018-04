Soldaten der Militärpolizei erhielten neue Sturmgewehre in Wien

Mario Kunasek übergab das neue Sturmgewehr an die Militärpolizei. - © APA/HERBERT PFARRHOFER

Am Donnerstag wurde im Rahmen eines Festaktes in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien die neue Version eines Sturmgewehres an die Militärpolizei übergeben. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) händigte die ersten drei davon persönlich aus.