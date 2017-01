Sofiensäle Afterwork: Erste Ausgabe am 25.1. bei freiem Eintritt

Der legendäre Sofiensaal bietet den perfekten Rahmen für das wohl exklusivste Afterwork der Stadt. Am 25. Jänner 2017 ist es wieder soweit, denn ab 18 Uhr kann bei freiem Eintritt der Feierabend gebührend gefeiert werden. Jede Menge Stehtische und Barhocker sorgen für das entsprechende Wohlfühlgefühl bei den Gästen. DJ Martin Arnevet bringt auch mit einer feinen Auswahl an Hits quer durch alle Jahrzehnte in die richtge Afterworkstimmung.

Hardfacts:

Mittwoch, 25. Jänner ab 18 Uhr

SOFIENSÄLE AFTERWORK

Marxergasse 17, 1030 Wien