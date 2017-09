So wird das Wetter beim Rolling Stones-Konzert in Spielberg

Rolling Stones-Fans sollten am Samstag wetterfeste Kleidung einpacken. Denn “bis in den Abend hinein lassen sich kurze, kräftige Regenschauer nicht ausschließen”, berichtete die ZAMG am Mittwoch. Die Prognose sei aber noch unsicher.

Mehr als 90.000 Besucher werden zum Gastspiel der Rolling Stones in Spielberg, die beim Tourstart in Deutschland die Erwartungen mehr als erfüllte, pilgern. Bereits ab 10.00 Uhr steht am Gelände eine Wartezone mit Gastro-Ständen zur Verfügung, in der auch die Security-Checks vorgenommen werden. Einlass auf das Konzertgelände ist ab 15.00 Uhr, das Programm startet um 17.00 Uhr, die Stones sollten um 20.30 Uhr auf die Bühne mit gigantischen Videowalls kommen.

Wetter beim Rolling Stones Konzert

Am Samstag zieht laut ZAMG eine Störungszone mit Wolken und Schauern Richtung Steiermark. “Ihre genaue Lage ist in jedem Vorhersagemodell noch etwas anders”, berichtete Hannes Rieder von der Zentralanstalt. “Aus momentaner Sicht ist am Samstag in Spielberg der Vormittag recht sonnig, ab dem Nachmittag wechselt die Sonne dann mit dichten Wolken.” Die Temperatur liegt am Nachmittag bei 17 oder 18 Grad, beim Konzert bei recht frischen zwölf Grad.

