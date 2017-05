So wird das Wetter am Rock In Vienna 2017: Die Prognose

Die Wetterprognose für das diesjährige Rock In Vienna zeigt sich durchaus günstig – auch wenn am Mittwoch und Donnerstag noch ein paar Schauer durch Wien ziehen.

Im Vorjahr hat ja eine plötzlich einziehende Sturmfront den Festivalspaß auf der Insel ein wenig ins Wasser fallen lassen. Heuer scheinen die Prognosen aber denkbar günstig.

Sommerliche Temperaturen auf der Donauinsel

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat für das Festival ein eigenes Eventwetter veröffentlicht. Dieses besagt, dass zumindest bis Sonntag hochsommerliche Temperaturen inklusive lauer Abende bevorstehen. Freitag und Samstag bewegt sich das Thermometer bei rund 27 Grad, am Sonntag klettern die Temperaturen sogar auf bis zu 31 Grad (auf jeden Fall also mit Sonnencreme einschmieren und an eine Kopfbedeckung denken!).

Die Regenwahrscheinlichkeit am Rock in Vienna ist außerdem sehr gering. Erst zum Finale wird es womöglich eine Spur ungemütlicher mit dem Wetter: Am Montag sind Windböen und höchstens 22 Grad Celsius prognostiziert. Was das Festivalpublikum beim finalen Act Die Toten Hosen vielleicht gar nicht stören wird, sind diese doch dafür bekannt, ihrem Publikum einheizen zu können.

(Red./APA)