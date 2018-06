So wird das Wetter am Life Ball-Abend 2018 in Wien

Der Countdown zum Charity-Event des Jahres läuft und die ersten Events rund um den Wiener Life Ball 2018 wurden bereits absolviert. Am Donnerstag wurde Schauspielerin Charlize Theron mit der Crystal of Hope ausgezeichnet und am Freitag landen auch die ersten Stars mit dem Life Ball-Flieger auf dem Flughafen Wien Schwechat.

Am Samstag wird dann am Wiener Rathausplatz da 25-jährige Jubiläum unter dem Motto “The Sound of Music” zelebriert. Vor dem Life Ball stellt sich nun die Frage wie da Wetter am Samstag wird und was man unternehmen muss, um Kostüm, Haare und Make Up unbeschadet auf den Magenta Carpet zu bringen.

Das Wetter am Life Ball 2018

So wird das Wetter am Life Ball-Abend 2018: Nach Auflösung von einigen stärkeren Restwolken scheint zunächst wieder überwiegend die Sonne, am Nachmittag sind dann einige Quellwolken am Himmel, ein Gewitter ist nicht ganz ausgeschlossen. Vor allem ab dem späteren Nachmittag gehen vermutlich einzelne Regenschauer nieder. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Von morgens 19 Grad steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 28 Grad.

(Red.)