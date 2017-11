So war der Stockerauer Adventzauber zugunsten des Purkersdorfer Samariterbundes

Die Rettungshundestaffel war ein Highlight beim Adventzauber in Stockerau - © Samariterbund Purkersdorf

Mit einer guten Idee in die Vorweihnachtszeit einstimmen und dabei den lokalen Rettungsdienst unterstützen: So geschehen beim Charity-Event für den Samariterbund Purkersdorf in Stockerau am vergangenen Wochenende.