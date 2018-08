So trotzen die Zoo-Bewohner im Wiener Tiergarten Schönbrunn der Hitze

Sie dösen im Schatten vor sich hin, dümpeln im Badebecken herum, freuen sich über eine Dusche und schlecken Eis zur Abkühlung: Um der Hitze zu trotzen, hat jedes Tier seine eigene Taktik.

Die Tiere im Zoo Schönbrunn in Wien verhalten sich in den “Hundstagen” so wie auch viele Menschen es tun, wenn es ihre Zeit erlaubt. Zu den “Eisessern” gehören die Orang-Utans, Berberaffen und Eisbären. “Manche Tierarten freuen sich natürlich über die heißen Tage”, erklärte die Pressesprecherin des Tiergartens, Johanna Bukovsky. Zu ihnen gehören die in Afrika heimischen Elefanten, Zebras, Strauße und Geparden.