So sexy wird die Miss Austria Wahl 2018

Starfotograf Manfred Baumann shootete die 20 Kandidatinnen kunstvoll in Schwarz-Weiß-Sujets und sexy Dessous von Palmers. In der Therme Geinberg zeigten die 20 schönsten Frauen Österreichs, was man sich bei der Miss-Austria-Wahl am 1. September 2018 erwarten kann.

Styling und Make-up für Miss-Austria-Kandidatinnen

Für das Hairstyling war in diesem Jahr Christian Sturmayr und sein Team verantwortlich. Als Head of Make-up konnte Claudia Kriechbaumer von CAMBIO Beauty Academy gewonnen werden.

Die Fotos in schwarz-weiß gibt es hier, für Farbbilder geht es hier entlang.