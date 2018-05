So datet Wien im Österreichvergleich

Im Durchschnitt liegen in Wien nur drei Tage zwischen der ersten Chatnachricht und dem ersten Treffen, zeigt der Datingvergleich von “Once”. Beim Erstkontakt zeigt sich die Bundeshauptstadt jedoch sehr traditionell. „In den meisten Bundesländern wird der Erstkontakt häufiger von Männern aufgenommen. Auch in Wien: Hier versenden zwei von drei Männern die erste Nachricht“, so Clémentine Lalande, Co-CEO der Datingapp.

Wien & Ostösterreich: Besonderheiten im Datingverhalten

Die Besonderheit auf “Once”: Nach einem Date können Frauen eine Bewertung abgeben, um anderen Singles eine unschöne Überraschung zu ersparen. Das Ergebnis von “Rate Your Date” in Ostösterreich: 49 Prozent der Burgenländerinnen schummeln bei ihren Profilfotos. „Wiener Singles gehören zu den ehrlichsten Online-Datern des Landes. Nur etwas mehr als jeder zehnte Mann schummelt bei seinen Profilbildern. 44 Prozent der Wienerinnen sehen laut unserer User sogar besser aus als auf ihren Fotos“, so Lalande.

Wiens Frauen gehören zu den zufriedensten Online-Daterinnen. 3,9 Sterne werden von ihnen im Schnitt nach dem ersten Treffen vergeben. Die positivsten Bewertungen geben jedoch die Niederösterreicherinnen mit durchschnittlich 4 von 5 Sternen ab.

(Red.)