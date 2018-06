So bunt war der Umzug der 23. Wiener Regenbogenparade 2018

Zur Abschlusskundgebung um 19.30 Uhr am Rathausplatz wird unter anderem SPÖ-Chef Christian Kern als Redner erwartet. Für die Unterhaltung wird Sängerin Conchita Wurst sorgen. In der Innenstadt nahmen indes rund 150 Personen an der Gegenveranstaltung “Marsch der Familie” teil.

So bunt wurde bei der Wiener Regenbogenparade 2018 gefeiert

Als erste durchschritten die Veranstalter in Begleitung von Aktivisten und Politikern den bunten Startbogen. Neben SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder schlossen sich ihnen unter anderem der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Ex-Gesundheitsministerin und jetzige Nationalratsabgeordnete Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) sowie der NEOS-Mandatar Nikolaus Scherak und die ehemalige ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin an.