Slovan-"Fans": U-Bahn gestoppt, Tankstelle ausgeräumt

Viele der "Fans" von Slovan Bratislava schafften es gestern gar nicht erst ins Stadion nach Wien-Hütteldorf. Auf ihrem zerstörerischen Weg demolierten sie Teile der U4, stoppten einen Zug und räumten einen Tankstellenshop aus.

Die Anreise verlief angesichts dessen verhältnismäßig ruhig. Um 16.00 Uhr hatte sich der Anhang in Bratislava auf den Weg gemacht und war mit Bussen, Privat-Pkw und per Bahn nach Wien gefahren. Bereits an der Grenze kontrollierte die niederösterreichische Einsatzeinheit (EE) und schickte zehn slowakische Fans zurück. Die Beamten stellten auch typische Hooligan-Ausrüstung – Schlagstöcke, Baseballschläger, einen Schlagring, Totschläger, Quarzsandhandschuhe und Sturmhauben – sowie Messer sicher.

U4 bei Schönbrunn gestoppt

Der Slovan-Anhang traf sich um 18.00 Uhr in Oberlaa und stieg dann in die U-Bahn, um nach Hütteldorf zu fahren. Hunderte Fans der Slowaken kamen allerdings nur bis in den Haltestellenbereich der U4 bei Schönbrunn. Dort stoppten sie den Zug. Unklar war dabei, ob die Notbremse gezogen oder einfach eine Tür aufgerissen worden war. In Verhandlungen bewegte die Polizei die Fans – ursprünglich etwa 600 -, aus dem Zug zu steigen. Laut Augenzeugen wurden die Polizisten dabei mit “Rassist – Faschist – Hooligan”-Sprechchören bedacht.