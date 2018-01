Slayer geht in Pension: Letzte Tour mit Konzert in Wien angekündigt

Slayer geben auch im Wiener Gasometer ein Abschiedskonzert. - © VIENNA.at/David Bitzan

Die Trash-Metal-Band Slayer geht in Pension. Die US-Formation hat am Montag angekündigt, sich mit einer “finalen Welttournee” von ihren Fans zu verabschieden. Tom Araya, Kerry King und Co. werden am 23. November ihr letztes Wien-Konzert im Gasometer geben.