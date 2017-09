/slash Zombie Walk 2017 zieht vom MQ Wien zum Filmcasino

Nach einjähriger Pause gibt es am Sonntag, dem 24. September 2017, im Rahmen des /slash Filmfestivals heuer wieder einen Zombie-Walk – dieses Mal mit musikalischer Unterstützung der thematisch passenden Band Bloodsucking Zombies from Outer Space.

Der Ablauf beim /slash Zombie Walk 2017

Los geht es um 12:30 Uhr im Wiener MuseumsQuartier, wo man sich von professionellen Make Up-Künstlern des WIFI Wien mit Eiterbeulen und Kunstblut optisch “verschönern” lassen kann. Wer lieber selbst in den Schminktop greift, hat bei einer Selbstbedienungs‐Zombiefication‐Station mit Basis‐MakeUp die Möglichkeit dazu. Vor Ort besteht auch die Möglichkeit, sich die schönsten Zombie-Fotos gleich ausdrucken zu lassen.

Um 17.30 Uhr wird die so entstandene Zombie-Horde dann gemeinsam mit den Bloodsucking Zombies from Outer Space in Richtung Filmcasino loswanken. Um 18:30 Uhr wird dort zur Weinverkostung geladen – kredenzt wird der von der Band selbst gekelterte Blood Red Rigor Mortis Wine aus Transsilvanien.

Konzert und Zombie-Film im Filmcasino

Um 20.00 Uhr folgt bei freiem Eintritt ein kleines Bloodsucking Zombies from Outer Space-Konzert im Filmcasino. Alle Teilnehmer des Zombie Walks, die auch am Konzert teilnehmen möchten, erhalten bereits am Beginn des Walks im Museumsquartier dafür ihr Gratis-Ticket, das sie im Filmcasino gegen richtige Konzerttickets eintauschen können. Für alle, die nicht am Walk teilnehmen können, gibt es ab 19:00 im Filmcasino gratis Konzertkarten – so lange der Vorrat reicht! Um 21.00 Uhr wird dann zum Zombie-Film im Filmcasino geladen.

Wenn in Wien die Zombies los sind

Wer sich schon einmal einen Eindruck verschaffen möchte, wie denn so ein Zombie-Walk aussieht – hier gibt es Bilder davon. Oder einfach reinklicken in dieses Video:

/slash Zombie Walk 2017

Sonntag; 24. September 2017, 12:30 – 23:00 Uhr

Start: MuseumsQuartier

Ziel: Filmcasino

Mehr zum /slash Zombie Walk finden Sie auf der Facebook-Seite zum Event.

>>/slash Filmfestival 2017: Die Highlights mit Trailern im Überblick