SKN St. Pölten trennt sich von Sportchef Frenkie Schinkels

Der SKN St. Pölten hat sich nur zwei Tage nach dem geschafften Klassenerhalt in der tipico-Bundesliga von Sportdirektor Frenkie Schinkels getrennt. Das Amt übernimmt der Deutsche Markus Schupp. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Schinkels hatte im Herbst 2014 in St. Pölten angeheuert, bejubelte mit den Niederösterreichern im Vorjahr den Aufstieg und am Sonntag den Verbleib in der Bundesliga. Am Ende lag der SKN als Vorletzter zwei Punkte vor Absteiger SV Ried.

SKN-Präsident Tröstl: “Trennung unumgänglich”

“Angesichts der sportlichen Entwicklung in der abgelaufenen Saison sind wir nach sehr ausführlicher Analyse und Beratung zur Erkenntnis gelangt, dass eine Trennung für die weitere Entwicklung und Zielerreichung des SKN St. Pölten unumgänglich ist”, erklärte Präsident Gottfried Tröstl die Schinkels-Ablöse.

Schupp war zuletzt bis November 2015 für den deutschen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern als Sportdirektor tätig. Als Spieler war der 51-Jährige zum Ende seiner Karriere vier Jahre bei Sturm Graz tätig (1997-2001) und holte mit den Steirern unter anderem zwei Meistertitel.

(APA, Red.)