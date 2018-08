SKN St. Pölten schlägt uninspiriertes Sturm Graz

Im Vorjahr noch der Prügelknabe der Zehnerliga liegt der SKN nach drei Spieltagen der Zwölferliga plötzlich auf Platz zwei. Sturm Graz war beim 2:0-Heimsieg der Niederösterreicher am Sonntag aber ein dankbarer Gegner.

Drei Tage nach der Heimpleite in der Europa League gegen Larnaca mit dem skandalösen Becherwurf hat Sturm Graz in St. Pölten gegen den SKN auch noch hochverdient verloren. In der ersten Hälfte hatten die Steirer zwar noch etwas mehr vom Spiel, konnten sich aber keine guten Torchancen herausarbeiten. Speerspitze Emeka Eze machte gegen die gut organisierte Vierer-Abwehrkette überhaupt keinen Stich. Die tief stehenden St. Pöltner unternahmen nach vorne relativ wenig und die zeitige 1:0-Führung durch Daniel Luxbacher nach einer Unachtsamkeit der Innenverteidiger spielte ihnen voll in die Defensiv-Karten. Für Luxbacher, der bei der 1:1-Situation Jörg Siebenhandl gekonnt überspielte und aus spitzem Winkel trocken verwandelte, war es der erste Treffer im 40. Pflichtspiel für die „Wölfe“.