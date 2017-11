Sinn(voll) schenken in Wien – nachhaltige Produkte aus sozialintegrativen Betrieben

Sozialökonomische Betriebe leisten einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Viele der in diesen Betrieben gefertigten Produkte eignen sich sehr gut als Weihnachtsgeschenke und sind darüber hinaus auch noch aus Recyclingmaterialien, also besonders umweltfreundlich. Hier ein paar Geschenktipps aus Sozialökonomischen Betrieben in Wien, die soziales Engagement mit ökologischer Verantwortung verknüpfen.

Schönes mit Mehrwert zu Weihnachten schenken

Heuer begeistert “Schönes mit Mehrwert!” auf dem Gabentisch: Geschenke, die benachteiligten Menschen Hoffnung und neue Chancen geben – und zusätzlich die Umwelt schonen! Diese sozial und ökologisch nachhaltigen Produkte werden in sozialintegrativen Betrieben gefertigt – Gruppen, die es am Arbeitsmarkt schwer haben. Dadurch erhalten diese eine (neue) Chance auf ein erfülltes Erwerbsleben. Im Projekt unik.at (Wien 8, Galerie: Josefstädterstraße 40) stellen Behinderte handgemachte Kunsthandwerksprodukte und Geschenkartikel wie Kerzen, Gebrauchskeramik, Holz- und Glasprodukte sowie Schmuck her.

Upcycling-Weihnachtsgeschenke: Zweite Chance für alle(s)

Einen kreativen Beitrag zur Müllvermeidung leisten jene Betriebe, die sich dem Upcycling verschrieben haben: Gebrauchte, zum Teil schon entsorgte Objekte werden zum Ausgangspunkt für völlig neuartige Gebrauchs- oder Kunstgegenstände. Wenn dann noch in der Fertigung Langzeitbeschäftigungslose einen neuen Job finden, bedeutet das einen Mehrwert für Gesellschaft und Umwelt. So entstehen im DRZ – Demontage- und Recycling-Zentrum (Wien 14, Vogtgasse 29, www.trashdesign.at) aus Waschmaschinenteilen und Elektroschrott Schmuckstücke, Uhren, Blöcke, Tische, Hocker und Schüsseln. Viele dieser nachhaltigen Geschenkideen werden auch an den Ständen der

TrashDesignManufaktur am Adventmarkt vor der Karlskirche und im Adventdorf Schloss Belvedere sowie im Field Concept Store (Wien 7, Lerchenfelder Straße 85-89) angeboten.

Bei gabarage upcycling design (Wien 4, Schleifmühlgasse 6, www.gabarage.at) wiederum werden ehemals Suchtkranke auf ihrem Weg zurück ins Arbeitsleben unterstützt. Sie fertigen fantasievollen Designerschmuck, edle Weihnachtsdeko, kultige Taschen sowie kreative Möbelstücke und Wohnaccessoires aus verschiedensten Recyclingmaterialien.

Hilfe beim Wiedereinstieg ins Arbeitsleben

Menschen, die den Anforderungen des „normalen“ Arbeitsmarkts noch nicht oder nicht mehr ganz gewachsen sind, stellen im Projekt Arbeitsraum Taschen, Schmuck, Uhren, Lampenschirme und ähnliches aus Recyclingmaterial her. So werden sie schrittweise auf ihren (Wieder-)Einstieg in die Arbeitswelt vorbereitet. Erhältlich sind die nachhaltigen Produkte in der Taschenwerkstatt (Wien 16, Ottakringer Straße 149) sowie im Shop am Yppenplatz (Wien 16, Brunnenmarkt Stand 165-167).

Fair kaufen – besser schenken

Im neueröffneten Schön & Gut-Laden von Job-TransFair (Wien 4, Preßgasse 18, www.fairkauf.at) verkaufen ehemalige Langzeitbeschäftigungslose faire und ökologisch hochwertige Produkte. Die handgefertigten Taschen, Schürzen, Rucksäcke, Tischwäsche, Schneidbretter etc. stammen aus der hauseigenen Schneiderei und Tischlerei – produziert von am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen. Darüber hinaus werden Upcycling-Lampen, Pflanzentische, feine Porzellanwaren und kulinarische Köstlichkeiten aus sozialen Unternehmen in ganz Österreich angeboten.

Originelle Weihnachtsgeschenke: Vintage-Schnäppchen

Eine wahre Fundgrube für alle, die das Besondere suchen, sind Carla Wien Nord (Wien 21, Steinheilgasse 3) und Carla Mittersteig (Wien 5, Mittersteig 10): Hier gibt’s charaktervolle alte Dinge – absolut umweltschonend und passend zum angesagten Vintage-Trend. Zusätzlich in (fast) allen Farben erhältlich: Die von ehemaligen Langzeitbeschäftigungslosen aus Recyclingmaterialien angefertigten Blumentischchen.

Ebenfalls ein Statement gegen die Wegwerfgesellschaft setzen Geschenke aus den Second-Hand-Shops der Volkshilfe Wien (zum

Beispiel in Wien 22, Obachgasse 6). Hier bekommen Langzeitarbeitslose mit verschiedensten Problemlagen durch Beschäftigung und Qualifizierung eine neue Chance. Die Adressen zum Einkaufen finden Sie hier.

Sozialintegrative Betriebe

Gerade in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit kommt sozialintegrativen Betrieben wie den oben genannten eine besondere Bedeutung zu: Sie

qualifizieren, beraten und beschäftigen Menschen, die schon lange erfolglos auf Jobsuche sind, und unterstützen sie auf dem Weg in den

regulären Arbeitsmarkt. Diese Betriebe sind gemeinnützig und werden großteils vom AMS Wien gefördert.

Ein paar Beispiele für Produkte, die diese Betriebe zu bieten haben, sehen Sie hier.