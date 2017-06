Single-Destinationen 2017 mit garantiertem Fun- und Flirt-Faktor

Gerade für Singles empfiehlt es sich, den Urlaubsort sorgsam auszuwählen, weiß man bei EF Sprachreisen, dem weltweit führenden Anbieter für internationale Bildungsprogramme.

Bei Umfragen zum Thema Singleleben werden Freiheit und Selbstbestimmtheit oft als Haupt-Beweggründe für das Leben ohne Partner angegeben. Geht es um den Urlaub, werden diese Argumente für viele Singles jedoch zum sprichwörtlichen Bumerang. EF Sprachreisen präsentiert daher die vier Top-Destinationen für junge und junggebliebene Erwachsene, die trotz „Beziehungsstatus: Single“ nicht auf einen spannenden oder entspannenden Sommerurlaub verzichten wollen:

Miami – Eine Brise Lateinamerika in den USA

Wer kennt sie nicht, die wunderschönen Bilder der Kultstadt Miami, die fast täglich über die heimischen TV-Schirme laufen? Kein Wunder also, dass die US-Metropole bei Urlaubern derzeit besonders beliebt ist. „Auch und speziell für Singles hat die pulsierende Großstadt an der Biscayne Bay viel zu bieten“, ist sich Reiseexpertin Viktoria Pollak sicher. Die EF-Country Product Managerin für Sprachkurse im Ausland spricht aus Erfahrung: „Fast alle unserer erwachsenen Sprachschüler schwärmen noch lange Zeit später von ihrem Trip nach Florida und viele haben sich den Aufenthalt in einer der spannendsten Städte der Welt bereits ein zweites Mal gegönnt.“ Wer könnte es ihnen auch verübeln? Die Kombination aus traumhaften Stränden, gigantischen Konsumtempeln, einem unvergleichlichen Nightlife und dem speziellen, fast schon lateinamerikanischen Flair der Stadt macht Miami zum Eldorado für Singles, die den hippen Lifestyle der USA genießen wollen.

Malta – Party, Strand und Kultur

Malta kann nicht nur mit Fug und Recht als Klassiker unter den Single-Destinationen bezeichnet werden. „Die Mittelmeerinsel ist wohl auch das ultimative Urlaubsziel, wenn es um wilde Partys und romantische Urlaubsflirts geht“, so Pollak. Doch auch abseits des Nacht- und Strandlebens hat Malta laut der EF-Expertin viel zu bieten: „Auf Malta riecht es nicht nur nach Strandluft. Hier kann man auch viel Geschichte einatmen. Wer seinen Urlaub abwechslungsreich gestalten möchte, kann eine Vielzahl an eindrucksvollen mediterranen Sehenswürdigkeiten besichtigen, die zum Teil sogar zum UNESCO-Welterbe gezählt werden.“

Paris – Nicht am Meer, dafür mit umso mehr Flair

„Wenn der liebe Gott sich im Himmel langweilt, dann öffnet er das Fenster und betrachtet die Boulevards von Paris.“ Schon Heinrich Heine machte aus seiner Bewunderung für die Stadt an der Seine keinen Hehl. „Trotz der Tatsache, dass die so genannte Stadt der Liebe gemeinhin als Pärchen-Destination gilt, ist sie auch ein Top-Pick für Singles. Das unnachahmliche Flair von Paris lädt geradezu dazu ein, sich zu verlieben, und das nicht nur in die Stadt selbst“, erzählt Pollak mit einem Schmunzeln. Paris verfügt neben seiner unglaublichen Dichte an Sehenswürdigkeiten auch über Freizeitangebote, die ihresgleichen suchen. Das lockt Reisende aus der ganzen Welt in Scharen an.

Kapstadt – Tolle Fernreise für Singles

Die Stadt am sagenumwobenen Kap der guten Hoffnung gehört aktuell zu den Trend-Destinationen für Singles schlechthin. „Und das liegt sicher nicht nur daran, dass sich Kapstadt und Mitteleuropa eine Zeitzone teilen“, so Viktoria Pollak. Ein großer Teil der Besucher der EF-Professional Sprachschule reist alleine nach Südafrika. Die unzähligen außergewöhnlichen Freizeitaktivitäten, die Kapstadt bietet, sorgen dafür, dass man schnell Anschluss und Freunde findet. „Prägende Erfahrungen wie etwa ein Safari-Trip, ein Reitausflug am Strand, oder auch ein Surfkurs schweißen zusammen“, so Pollak. Auch wenn Kapstadt aufgrund seiner Lage auf der Südhalbkugel keine klassische Sommerdestination ist, ist die Stadt mit den 300 jährlichen Sonnentagen doch zu jeder Jahreszeit eine Reise wert.

