Simmering: Mann bedroht Stiefvater und Freundin mit Baseballschläger und Pistole

Laut Polizeisprecherin Irina Steirer brach in einer Wohnung an der Adresse Am Hofgartel zunächst ein lautstarker Streit des Paares aus, von dem sich der 53-jährige Stiefvater gestört fühlte.

Festnahme in Simmering Als er sich einmischte, griff sein Stiefsohn zur Gaspistole und zum Baseballschläger. Er bedrohte damit den Älteren und dann auch seine Freundin. Eines der Opfer verständigte daraufhin die Polizei. Der 23-Jährige bekam das mit und flüchtete aus der Wohnung, kam aber bald wieder zurück und wurde festgenommen. (apa/red)