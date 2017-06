Silent Music 2017: Sommermusikreihe an Sonntagen im Wiener Augarten

An sechs Sonntagen, vom 25. Juni bis zum 30. Juli 2017, bringen Weltmusikformationen eine beschwingte, musikalische Vielfalt in den Augarten. Beginn der Eventreihe ist jeweils ab 18.00 Uhr. Bei Schönwetter findet Silent Music im Gastgarten, bei Schlechtwetter eventuell indoor im Bunker statt.

Silent Music im Augarten: Das Programm

So, 25. Juni riowien | Musik der 70er, 80er, 90er bis heute

So, 02. Juli Puschkawü | „Lauta leiwånde Liada“. Stimmen, Saiten, Beatbox, Didgeridoo

So, 09. Juli Chilifish | Vier Freunde und ein duzend Instrumente

So, 16. Juli Esmeraldas Taxi | Chansons, Swing, Pop und Schlager

So, 23. Juli Gomera Streetband | Bekanntes & Neues, charmant gemixt

So, 30. Juli All‘Arrabbiata | Italienische Canzoni, von Neapel bis Piemont

Silent Music im Augarten

Sommermusikreihe, eine Kooperation von Aktionsradius & Bunkerei

Sonntage, 25. Juni bis 30. Juli 2017, 18.00 Uhr

Bunkerei Augarten | 1020 Wien, Obere Augartenstraße 1a

Bei Unsicherheit, ob drinnen oder draußen gespielt wird, bitte vorher anrufen: Tel. 0676-972 43 70). Eintritt frei, Künstler*innenspenden erbeten!

Nähere Infos zu Silent Music im Augarten 2017 gibt es auf der Bunkerei-Website und der Aktionsradius-Website.