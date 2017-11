Sieg gegen die Black Wings Linz: Vienna Capitals bauen Vorsprung aus

Die Vienna Capitals konnten das Duell gegen die Black Wings Linz einmal mehr für sich entscheiden. - © APA (Sujet)

Am Donnerstag haben die Vienna Capitals auch das dritte Saison-Duell gegen die Black Wings Linz gewonnen. Mit dem 4:3 konnten sie den Vorsprung auf den zweitplatzierten Rivalen auf elf Punkte ausbauen. In elf Spielen gelangen den Wienern mittlerweile acht Siege – damit untermauern die Caps ihre Auswärtsstärke in der Erste Bank Eishockey Liga.