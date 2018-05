Siebenjähriges Mädchen wurde in Simmeringer Freibad sexuell belästigt

Ein Mann soll am Sonntagnachmittag im Simmeringer Freibad ein Mädchen sexuell belästigt haben, berichtete “heute.at” am Dienstag. Der Verdächtige habe die Siebenjährige an der Schultern berührt und versucht, sie zu küssen.

Mädchen soll in Wiener Freibad belästigt worden sein

Die Kleine erzählte ihrer Mutter von dem Vorfall. In weiterer Folge wurden Bademeister, Securitys und Polizei aktiv. Der alkoholisierte Verdächtige wurde im Zuge der Aktion immer aggressiver, was schließlich zu seiner Festnahme führte. Ein Polizeisprecher bestätigte “heute” den Einsatz, konnte aber keine Details nennen.

(APA/Red)