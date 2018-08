Siebenjährige in Wien-Döbling getötet: Psychiatrisches Gutachten über 16-Jährigen

Am 11. Mai 2018 wurde die Leiche eines siebenjährigen Mädchens in einem Müllcontainer in Wien-Döbling entdeckt. Nun liegt ein erstes psychiatrisches Gutachten über jenen 16-Jährigen vor, der das Mädchen erstochen haben soll.

Eine psychologische Sachverständige, die den Burschen im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersucht hat, bescheinigt diesem laut “Kronen Zeitung” (Donnerstag-Ausgabe) eine extreme emotionale Abstumpfung und eine schwer gestörte Persönlichkeitsentwicklung.