Sieben Verletzte bei Brand in Wien-Landstraße: Mutter und Baby in Spital

Beim Einsatz in Landstraße - © MA 68 Lichtbildstelle

Zuerst Menschenrettung, dann Tierrettung war für die Wiener Berufsfeuerwehr am Freitag in Wien-Landstraße die Devise. In einem Mehrparteienhaus ist am Vormittag ein Zimmerbrand ausgebrochen. Eine Mutter konnte sich und ihr Baby gerade noch aus der Wohnung retten.