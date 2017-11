Sicherheitsmaßnahmen rund um die Wiener Weihnachtsmärkte 2017

Mitte November öffnen auch in Wien traditionell die ersten Weihnachtsmärkte und laden zum Flanieren ein. Laut Marktamt bieten in Wien heuer 20 Märkte Kunsthandwerk, Christbaumschmuck und Spielwaren sowie Speis und Trank an. Offiziell eröffnet wird die Saison mit der Illuminierung des Christbaums vor dem Rathaus am Samstag.

Sicherheitsvorkehrungen rund um die Weihnachtsmärkte in Wien

Die Sicherheitsvorkehrungen auf den diversen Adventmärkten seien grundsätzlich die selben wie im vergangenen Jahr, sagte ein Sprecher der Wiener Polizei der APA. Die Polizei werde im öffentlichen Raum mit zivilen und unformierten Beamten präsent sein. Am Rathausplatz werden wie in den vergangenen Jahren große Müllcontainer aufgestellt, die eine Zufahrt erschweren.

Wiener Polizei sieht keine konkrete Bedrohung

Die Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Veranstaltern der Märkte festgelegt. Aus aktueller Sicht bestehe laut Polizei keine konkrete Bedrohung, sollte eine Änderung eintreten, seien für alle Märkte entsprechende Schutzmaßnahmen entworfen worden, sagte Christian Klement, Geschäftsführer der Firma Weihnachtsdorf, die die Märkte am Maria-Theresien-Platz, im Alten AKH, beim Schloss Belvedere und am Stephansplatz veranstaltet. Die einzige sichtbare Maßnahme auf diesen Märkten ist, dass am Maria-Theresien-Platz ringseitig Betonsperren aufgestellt werden.

