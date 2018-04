Sicherheitskonzept mit Anti-Terror-Pollern zum Schutz von Plätzen und Straßen Wiens

Mit der Amokfahrt von Münster rückt auch hierzulande einmal mehr die Frage nach dem Schutz von zentralen Plätzen und Straßen in Städten in den Fokus. In Wien ist man gerade damit beschäftigt, ein im Vorjahr angekündigtes Sicherheitskonzept umzusetzen. Am Rathausplatz und in der Kärntner Straße werden Sicherheitspoller errichtet.

Sicherheitspollter am Rathausplatz und in Kärntner Straße

Bereits seit März laufen die Arbeiten am Rathausplatz. Insgesamt 78 Poller werden an der Ring-Seite und an den seitlichen Zufahrten – also Ecke Felderstraße und Ecke Lichtenfelsgasse – errichtet. Ein Teil davon steht schon, der Rest folgt bis spätestens 22. April, wenn der Vienna City Marathon über die Bühne geht. Schutzmaßnahmen werden auch in der Kärntner Straße gesetzt. Elf Poller werden dort ab 16. April auf Höhe der Walfischgasse verankert.

Anti-Terror-Schutz auch auf Mariahilfer Straße geplant

Dritter Standort für Anti-Terror-Schutz ist die Mariahilfer Straße. Hier ist allerdings noch offen, wie die Umsetzung konkret ausschauen soll. Angedacht werden auch alternative Hindernisse mit Mehrwert – etwa massive Möbel – statt einer Pollerlösung.

(APA/Red)