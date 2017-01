Sich gegenseitig Zeit schenken

© Superior Hotel Ebner’s Waldhof am See

Ruhe, Entspannung und Zweisamkeit genießen… Gibt es Schöneres, als nach den stressigen Feiertagen für einen wohltuenden Kurzurlaub mit dem oder der Liebsten zu entfliehen und wieder einmal so richtig durchzuatmen? Das malerisch gelegene ****Superior Hotel Ebner’s Waldhof am See ist dafür genau der richtige Ort.