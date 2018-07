Sicario 2: Soldado - Kritik und Trailer zum Film

Schon in "Sicario" (2015) ging es hart zu. Doch in der Fortsetzung des gefeierten Thrillers ist der Kampf gegen die Drogenkartelle und den Menschenhandel an der US-mexikanischen Grenze noch brutaler geworden. Erneut geraten der CIA-Agent Matt (Josh Brolin) und der Profikiller Alejandro (Benicio Del Toro) in lebensgefährliche Situationen.

Das Timing für den Menschenschmuggel- und Drogenthriller “Sicario 2” ist perfekt: Flüchtlingsdramen an der Grenze von Mexiko und den USA machen seit Monaten Schlagzeilen. Donald Trumps zeitweilige Praxis, Zuwanderer einzusperren und sie von ihren Kindern zu trennen, löste einen internationalen Aufschrei der Empörung aus. Am Freitag kommt nun der Thriller dazu ins Kino.

Sicario 2: Soldado – Kurzinhalt zum Film Drei Jahre nach dem Originalfilm “Sicario” ist die gefährliche Grenzwüste auch in der Fortsetzung erneut Hauptschauplatz. Etwa ein texanisches Kaff, ganz nah am Grenzzaun, wo der Teenager Miguel von Schmugglern zum Schlepper herangezogen wird. Der Newcomer Elijah Rodriguez spielt die Rolle des kaltblütigen Burschen ebenso überzeugend wie die junge Neuentdeckung Isabela Moner (“Transformers: The Last Knight”) als abgebrühte Tochter eines Kartellbosses, die in Mexiko entführt wird.

Die bewährten Hauptakteure aus “Sicario” schlagen ebenfalls wieder zu. Josh Brolin als skrupelloser CIA-Agent Matt und Benicio Del Toro als wortkarger Auftragskiller sollen im Auftrag der US-Regierung einen Krieg zwischen den Drogenkartellen anzetteln. Matthew Modine spielt den intriganten US-Verteidigungsminister, dem alle Mittel recht sind, Catherine Keener eine hochrangige Geheimdienstlerin.

Doch leider fehlt eine Figur in dem hochkarätigen Ensemble: Emily Blunt verkörperte in “Sicario” eine toughe FBI-Agentin, die sich leidenschaftlich gegen den Drogenschmuggel einsetzt. In dem düsteren Geflecht aus Intrigen, Morden und einem dubiosen Doppelspiel ihrer Kollegen hatte sie eine komplexe Rolle, die dem Thriller Tiefgang verlieh. Zudem setzte der kanadische Regisseur Denis Villeneuve (“Arrival”, “Blade Runner 2049”) die Skriptvorlage von Taylor Sheridan (“Wind River”) damals atmosphärisch dicht um.

Sicario 2: Soldado – Die Kritik Blunt und die sensible Handschrift von Villeneuve werden in “Sicario 2” durch brutale Action ersetzt. Regie führt der Italiener Stefano Sollima, der zuvor die knallharte Mafia-Serie “Gomorrha” inszenierte. Es geht es nicht mehr nur um Drogengeschäfte, sondern um den noch lukrativeren Menschenschmuggel. Die Kartelle schleusen Terroristen in die USA, die US-Regierung setzt sie zur Strafe auf die Liste terroristischer Vereinigungen.

“Diesmal gibt es keine Regeln”, tönt CIA-Macho Matt. Das könnte ein schmutziges Geschäft geben, stellt er seinen Auftraggebern zur Aussicht. Das wird es auch, mit Massenschießereien, Hinrichtungen, Folter und Explosionen. Der Action-lastige Thriller hat dennoch Momente, die nicht nur die Nerven anspannen, sondern auch das Herz berühren. Vor allem dann, wenn die Brutalität in dem hoffnungslosen Kartellkrieg durch den Blickwinkel der Jugendlichen gezeigt wird. Mit 16 Jahren hat die entführte Tochter des mächtigen Drogenbosses Carlos Reyes schon zu viel Gewalt gesehen, während der Teenager Miguel am Rand des Grenzzauns selbst einen Mord begeht.

Er ist auf dem besten Wege dazu ein Sicario – ein Auftragskiller – zu werden. Vielleicht in “Sicario 3”: Drehbuchautor Taylor Sheridan hat bereits einen dritten Teil in Aussicht gestellt. Da könnte auch wieder Emily Blunt mitmischen. Man würde sie gerne zurückbringen, teilte Produzent Trent Luckinbill kürzlich dem Kinoportal “Cinemablend” mit.

