Show Angewandte 18 in Wien mit neuem “Insel”-Konzept

In der renovierten Expedithalle der ehemaligen Anker-Brotfabrik in Favoriten wird heuer mit dem Format der Fashionshow experimentiert: Auf im Raum verteilten “Inseln” werden die Diplom- und Abschlusskollektionen unterschiedlich inszeniert, das Publikum bewegt sich frei dazwischen und gestaltet so seine eigene Show.

Im Rahmen der Veranstaltung unter der Leitung des Designers Hussein Chalayan werden auch wieder Auszeichnungen vergeben: der Rondo-Modepreis mit Unterstützung von Wien Mitte The Mall (3.000 Euro und Publikation), der Indie Magazine Award und das Fred-Adlmüller-Stipendium (3.000 Euro).

Show Angewandte 18

5. Juni 2018, 18.30 Uhr und 20.30 Uhr

(APA/Red)