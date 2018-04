Sexueller Übergriff, eine Schlägerei und ein gebissener Polizist am Praterstern: Gesuchter 17-Jähriger verhaftet

Am Praterstern kam es zur einer sexuelle Belästigung, Schlägerei und Widerstand gegen die Staatsgewalt - © APA (Archivbild einer Schwerpunktkontrolle)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Bahnhofshalle am Praterstern in Wien-Leopoldstadt zu einer sexuellen Belästigung, als eine 17-Jährige, die in Begleitung einer Freundin unterwegs war, von einem 19-Jährigen unsittlich an der Brust berührt wurde. Ein 17-jähriger beobachtete den Vorfall, ging dazwischen und wurde mit Faustschlägen ins Gesichts attackiert.