Sexuelle Belästigung einer Studentin in der Wiener City – Polizist verletzt

In der Wiener Innenstadt wurde am Sonntag eine Studentin sexuell belästigt, berichtet die Wiener Polizei am Montag. Nach seiner Festnahme attackierte der Mann auch die Polizisten. Ein Beamter wurde verletzt.