“Sex in Wien” bringt Besucherrekord im Wien Museum

“Sex in Wien” war die bisher erfolgreichste Schau im Wien Museum am Karlsplatz: 76.700 Besucher interessierten sich bis einschließlich gestern, Sonntag, für “Lust. Kontrolle. Ungehorsam”, wie die Ausstellung im Untertitel hieß, teilte das Haus per Aussendung mit. In den vergangenen zwei Wochen hielt das Museum bis jeweils 22:00 Uhr offen, um dem Andrang gerecht zu werden.

Wien. Der bisherige Rekordhalter war die große Klimt-Ausstellung aus dem Jahr 2012. Damals begrüßte man rund 67.300 Besucher im Bau neben der Karlskirche.

(APA, Red.)