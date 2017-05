Sex-Attacken auf 14 Frauen in Favoriten: Prozess gegen Asylwerber

Dem Mann drohen bis zu fünf Jahre Haft. - © APA

14 Frauen im Alter zwischen 18 und 36 Jahren soll ein afghanischer Flüchtling in Wien-Favoriten bedrängt haben, um sie zu sexuellen Handlungen zu zwingen. In fünf Fällen soll ihm das gelungen sein, in den anderen neun scheiterte er am Widerstand der Frauen. Nun wird ihm der Prozess gemacht.