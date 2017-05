Session Work Festival: Konzert in Wiener Karlskirche mit Manu Delago

Die feierliche Festivaleröffnung findet am 06. Juni in der Karlskirche mit den Session Work-Urgesteinen Manu Delago und Pepe Auer statt.

Sie kommen mit Sänger Pete Josef aus London, dem Ensemble Focus und der Chorleitung von Andreas Salzbrunn und Mike Tiefenbacher an der Orgel – Prädikat hörenswert, insbesondere im edlen Ambiente der Kirche.

Das Programm dazu stammt aus Manu Delagos Zeit als Percussionist für Björk, geschrieben für deren isländischen Chor.

Festival-Höhepunkte 2017:

– Björk-Percussionist Manu Delago und Saxophon-Player Christoph Pepe Auer (samt int. besetztem Chor) live in der Wiener Karlskirche am 06. Juni (Achtung: nur 400 Tickets erhältlich, also schnell sein)

– das für sein neues Album eben gefeierte Gitarre/Cello-Duo Sain Mus und Gipsy Jazz Gitarrist Manfred Temmel im Rahmen einer Session Work -Straßenbahn-Ringrundfahrt am 07. Juni (rasch anmelden – auch hier ist der Platz begrenzt)

– Tango Klänge samt „ausgefuchster“ Choreographie (und Live-Tänzer) im Wien-Kanal (3. Mann Tour) mit Akkordeonist Christian Bakanic am 08. Juni (auch hier: rasch anmelden, Platz ebenfalls limitiert)

-und noch vieles mehr!

Das Session Work Festival findet von 06. bis 11. Juni in Wien statt. Alle Infos zum Programm gibt es hier.

VIENNA.AT verlost 2×2 Karten für das Manu Delago-Auftaktskonzert in der Wiener Karlskirche – mitmachen und gewinnen.