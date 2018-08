Servicestellen der Wiener Kindergärten werden zusammengelegt

Zwei Servicestellen der Wiener Kindergärten in Ottakring und Döbling werden zusammengelegt. Zukünftig wir es einer neue Stelle in der Wilhelminenstraße gegen.

Zwei Servicestellen der MA 10 – Wiener Kindergärten, in denen Eltern alles rund um die Anmeldung für einen städtischen Kindergartenplatz erledigen können, werden an einem Standort zusammengelegt. In den neuen Räumen stehen die Mitarbeiter der MA 10 Eltern bei der Suche nach Plätzen in städtischen und privaten Kindergärten beratend zur Seite und geben Hilfestellung zur Anmeldung.