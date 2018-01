Wenn in Niederösterreich und Wien (05.02.-10.02.2018), dem Burgenland (12.02.-17.02.2018) und der Steiermark (19.02.-24.02.2018) die Semesterferien anstehen, herrscht Hochbetrieb am Stuhleck. Das mit dem steirischen Pistengütesiegel ausgezeichnete Tagesskigebiet im Osten Österreichs bietet modernste und kostenfreie Attraktionen wie die SkiMovie-Strecke, PhotoPoint und Speed-Check. Rund 24 Kilometer an perfekt präparierten Pisten, eine 5 Kilometer lange Naturrodelbahn, die WISBI-Strecke und ein abwechslungsreicher Snow-Park garantieren neben Semmi´s Kindererlebnisstrecke und der Snowtubing-Bahn unvergessliche Tage am Stuhleck für Groß und Klein. Das Panoramarestaurant W11 mit herrlichem Rundumblick auf das atemberaubende Bergpanorama und gratis WLAN lädt zu kulinarischen Genüssen.

Mit dem „Mur-Mürz Top Skipass“ gibt es seit dieser Saison noch größeres Skivergnügen, über die Pisten vom Stuhleck hinaus. Insgesamt neun Skiberge zwischen dem Oberen Murtal und Semmering haben sich zum neuen Kartenverbund „Mur-Mürz Top Skipass“ vereint. Der neue Skipass öffnet die Drehkreuze für insgesamt 69 Seilbahnen und Lifte bzw. 208 km Pisten und Routen.

Das vielfältige Angebot in der Nähe der Ballungszentren Wien und Graz macht das Stuhleck zu einem einzigartigen und abwechslungsreichen Ausflugsziel in der Steiermark. Spontanes Skivergnügen, nah genug für jeden freien Tag.

„Mein Tipp: Kaufen Sie die Skikarte online, um sich etwaige Wartezeiten an der Kassa zu ersparen. Wer schon in der Früh auf die Piste kommt, kann als erster seine Spuren in die frisch präparierten Abfahrten ziehen und den Skitag besonders gut ausnützen.“, informiert Mag. Fabrice Girardoni, Geschäftsführer der Bergbahnen Stuhleck.