Seit Anfang 2017 erhalten Arztangestellte in Wien zumindest 1.500 Euro

Ärztekammer Wien: 1.440 Euro KV-Mindestgehalt und 60 Euro "Gefahrenzulage"

Reaktion auf eine Meldung zu Mindestgehältern in Österreich: Die Arztangestellten in Wien erhalten seit Jahresanfang ein Gehalt von zumindest 1.500 Euro brutto, betont die Ärztekammer Wien am Montag in einer Aussendung.